تشيلسي يسعى للتعاقد مع غلام في الصيف :

شرع المدرب الإيطالي لنادي تشيلسي الانجليزي ماوريسيو ساري في التخطيط للموسم القادم واستهداف اللاعبين الذي يريدهم معه في الثورة التي ينوي القيام بها مع البلوز، وبحسب ما جاءت به جريدة “توتو سبور” الإيطالية فإن المدرب السابق لنادي نابولي يضع الدولي الجزائري ومدافع الفريق فوزي غلام صوب عينيه للتعاقد معه في الصيف القادم وهو الذي كان ينوي التعاقد معه من قبل، لولا الإصابة التي أبعدته لقرابة عام كامل عن الميادين، واهتمام النادي اللندني بغلام ليس بالجديد، فبمجرد تعاقده مع ساري حتى اقترب أكثر من ملعب ستامفورد بريدج.

عودته القوية أعادته إلى أخبار الانتقالات

كان غلام مصنفا مع أحسن المدافعين في منصبه عالميا وارتبط بعدة أندية من البرمرليغ وخاصة تشيلسي بتواجد مدربه السابق في نابولي ساري، وكذلك مانشستر يونايتد في ظل العلاقة القوية بين وكيل أعماله والمدرب المقال مؤخرا من تدريب الشياطين مورينيو، لتأتي الإصابة التي أبقت غلام بعيدا عن أخبار الانتقالات واهتمت فقط بمراحل شفائه، لكن بعودته القوية إلى المنافسة، عادت الأندية لتخطط للظفر بخدماته بداية من الموسم القادم، ما شجع وكيل أعماله الشهري مينديز على رفع قيمته التسويقية إلى أكثر من 25 مليون أورو.

ب-ب

مرتبط