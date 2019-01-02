تورينو يرغب في ضم بن طالب :

كشف موقع كوريري تورينو والمقرب جدا من النادي الثاني في مدينة تورينو الإيطالية أن مدرب الفريق والتر ماتزاري طالب الإدارة بالتعاقد مع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تحديده للمناصب التي تحتاجها التشكيلة، ومن بينهم متوسط ميدان شالك الألماني نبيل بن طالب، حيث يرغب المدرب في رؤيته مع نادي الثيران، كما يلقب ولو على شكل إعارة بالنظر إلى مستواه وإمكانياته الكبيرة والتي تتناسب وطبيعة الدوري الإيطالي.

شالك لن يتنازل عن لاعب أساسي

ما جاء به هذا الموقع، وحتى إن حمل مقدار من المصداقية، لا يعني أبدا أن شالك سيتخلى عن واحد من ركائز الفريق، فكيف للنادي أن يضيع خدمات لاعبه الذي شارك في 17 لقاء وسجل 3 أهداف كلها من ضربات جزاء، ويعلق عليه المدرب تيديسكو آمالا كبيرة، فيما تبقى من الموسم والنادي الملكي متأهل إلى الدور السادس عشر من رابطة الأبطال الأوروبية، وينتظره نصف موسم قوي جدا لتحسين مرتبته في البطولة بعد أن اقترب من منقطة الهبوط إلى الدرجة الثانية وهو الذي حل ثانيا الموسم المنصرم.

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