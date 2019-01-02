راتب بونجاح الضخم وراء فشل صفقة تحويله للبريمرليغ :

تطرقت جريدة “ذا صن” البريطانية في عدد أمس، إلى قضية فشل صفقات انتقال المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح للبطولة الانجليزية، وذلك بالرغم من الاهتمام الكبير من قبل بعض النوادي الناشطة في البريمرليغ، وعلى رأسها نادي ليستر سيتي الذي اكتسب ثقافة استهداف اللاعبين الجزائريين وضمهم لصفوفه، كما كان عليه الحال مع محرز، سليماني وأخيرا غزال، بالإضافة إلى نادي ليدز يونايتد، الذي بدوره أبدى رغبة كبيرة في التعاقد مع هداف العالم ومهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح.

جريدة “ذا الصن” كشفت الأسباب الحقيقية لفشل الصفقة

دائما وخلال الموضوع الذي تطرقت إليه جريدة “ذا الصن” البريطانية ذائعة الصيت، عن قضية عدم انضمام مهاجم الخضر بغداد بونجاح، فقد أرجعت هذه الأخيرة السبب الحقيقي من وراء صرف الأندية الراغبة في ضمه لصفوفها إلى الراتب السنوي الباهظ الذي يحصل عليه أحسن هداف في العالم لسنة 2018 بمجموعة 59 هدفا متقدما على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ51 هدفا فقط، خاصة وأن هذه الأندية الإنجليزية تعتبر الراتب كبيرا جدا مقارنة باللاعب الذي لم يخض مغامرة في أية بطولة قوية طيلة مشواره الكروي السابق.

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