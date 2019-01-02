عرضان من إنجلترا لبن سبعيني :

بعد ساعات من الأخبار التي أكدت رفض الدولي الجزائري راني بن سبعيني تجديد العقد الذي يربطه بناديه ران الفرنسي والذي ينتهي في 2020، خرجت تقارير تؤكد أن سبب الرفض هو وصول عرضين من إنجلترا للاعب للانتقال في الميركاتو الشتوي الحالي، وكليهما من الدرجة الأولى الانجليزية (الشامبين شيب)، بعد أن كشفت تقارير في وقت سابق أن أحد العرضين قدم من نادي يلعب في البريمرليغ، وهو ما جعل ابن قسنطينة يرفضهما بما أنه قادر على اللعب في المستوى العالي وارتبط اسمه بنادي إيفرتون خلال الأيام الماضية.

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