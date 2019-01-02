فينرباتشي يباشر فسخ عقد سليماني :

يبدو أن مسيرة الدولي الجزائري إسلام سليماني أوشكت على النهاية في نادي فينرباتشي التركي والذي بحسب الإعلام التركي قد باشر أمس الإجراءات الإدارية الخاصة بفسخ عقد لاعب الخضر وفقا لطلبه، بعد أن تقدم وكيل أعمال سليماني قبل أيام إلى الإدارة بطلب يريد فيه إنهاء العقد الذي يربطه بالنادي، بعد أن فشل في فرض نفسه ضمن الفريق التركي رغم الفرص الكثيرة التي منحت له في مرحلة الذهاب، والتي عجز فيها عن تسجيل أكثر من أربعة أهداف وهو ما وضعه تحت ضغط رهيب جدا مع أنصار الفريق، الذين اعتبروه أسوء صفقة قام بها النادي وطالبوا الإدارة بضرورة تسريحه في الميركاتو.

سيعود آليا إلى ليستر في انتظار الوجهة الجديدة

بعد أن يستكمل فينرباتشي فسخ عقد الجزائري الذي يلعب معارا فقط من ناد ليستر سيتي، وهو ما يعني أن سليماني سيعود لاعبا في الثعالب من جديد في انتظار معرفة الوجهة الجديدة والتجربة الاحترافية الرابعة في مشوار الجزائري الذي قدم واحدا من أسوء أعوامه في 2018 ويطمح ليكون العام الجديد بوابته للتألق والعودة إلى الواجهة باستعادة الحس التهديفي.

مدرب ليستر لا يرغب في استعادته

من جانبه، وبإجماع المواقع المقربة من نادي ليستر سيتي فإن المدرب لفرنسي للفريق كلود بويال، لا يرغب في إعادة سليماني من جديد إلى المجموعة وهو الذي كان أول من طالب برحيله في الصيف الماضي، عقب المردود الكارثي لهداف الخضر في أول مواسم له مع ليستر، كما أن الفريق ورغم عدم فعالية المهاجمين الحاليين يريد التعاقد مع مهاجم جديد وليس إعادة سليماني، الذي يعرفه جيدا ولم يترك أي أثر في ملعب الكينغ باور منذ التحاقه.

الوجهة السعودية الأقرب والعودة إلى سبورتينغ واردة

تقدم سليماني بطلب لفسخ عقده مع فينرباتشي لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو أنه تلقى عرضا رسميا للانتقال هذا الشتاء وبنسبة كبيرة سيكون من أحد الأندية السعودية التي أغرته براتب سنوي كبير، وهو ما جعله يغيّر رأيه بعدم اللعب في السعودية، فسنه وما يقدمه من مستوى يحتم عليه البحث عن عقد جيد من الجانب المالي وفقط، بالمقابل لا تزال الوجهة البرتغالية ممكنة جدا ورؤية سليماني في نادي سبورتينغ الذي تألق معه واردة في النصف الثاني من الموسم.

ب-ب

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