كانافارو:”لن يوقف جوفنتوس سوى ميسي”

قال فابيو كانافارو، نجم ريال مدريد السابق، اليوم الأربعاء، إن نابولي لن يستطيع إيقاف هيمنة جوفنتوس، بدون وجود ليونيل ميسي في صفوفه.

ففي تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قال كانافارو حول المنافسة في الكالتشيو: “اعتقدتُ أن نابولي وإنتر ميلان قد يقاتلان يوفنتوس على اللقب”.

وأضاف لاعب البارتينوبي والبيانكونيري السابق: “خلال الصيف الماضي، جوفنتوس فهم الوضع، عرفوا إنهم في حاجة إلى دفعة جديدة وطاقة، وقرروا شراء كريستيانو رونالدو”.

وتابع: “فقط ليونيل ميسي، هو من يمكنه مساعدة نابولي على إيقاف جوفنتوس.. يجب على أنشيلوتي وفريقه محاولة الفوز بالدوري الأوروبي”.