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كلوب: “مانشستر سيتي الأفضل في العالم”

2 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 38 زيارة

رد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، اليوم الأربعاء، على نظيره في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الذي قال إن “الريدز” هو الفريق الأفضل في أوروبا، حيث أكد الألماني أن المان سيتي “الفريق الأفضل في العالم”.

وأوضح كلوب، خلال المؤتمر الصحفي، عشية مواجهة الفريقين في البريميرليغ “المباراة ستكون صعبة للغاية.. إنه (السيتي) فريق قوي جدا، ولديه مدرب مذهل”.

وتابع: “علينا أن نتحلى بالشجاعة، كما فعلنا في مباريات أخرى.. بالنسبة لي، إنه الفريق الأفضل في العالم، هذا هو رأيي”.

ويحل رفاق النجم المصري، محمد صلاح، ضيوفا على ملعب (الاتحاد)، غدا الخميس، أملا في تحقيق الانتصار، والابتعاد أكثر بصدارة الترتيب، التي يحتلها الريدز برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن السيتي، صاحب المركز الثالث.

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