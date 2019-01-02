ليل الفرنسي يرفض كسر إعارة بن زية لفينرباتشي :

عقب تحديد إدارة نادي فينرباتشي التركي لقائمة المسرحين خلال الميركاتو الحالي، والتي عرفت تواجد اسم الدوليين الجزائريين، إسلام سليماني القادم من ليستر وبن زية القادم من ليل الفرنسي وكلاهما في شكل إعارة، فبحسب جريدة فوتوسبور باشرت الإدارة اتصالاتها بإدارة ليل من أجل إعادة بن زية وإنهاء الإعارة، غير أن رد نادي الشمال الفرنسي كان صادما ورفض رفضا قاطعا عودة خريج نادي ليون الفرنسي، رغم أن الأتراك دفعوا أموالا كبيرة في التعاقد مع اللاعب الذي علقت عليه آمالا كبيرة جدا.

تصرفاته ومزاجه وراء التخلي عنه وليس مستواه

قرار ليل برفض عودة بن زية، سببه التخلص من راتب اللاعب وكذلك عدم حاجة الفريق للاعب في منصبه وهجوم ليل يعتبر من الأقوى خلال مرحلة الذهاب في فرنسا، كما أن قرار فينرباتشي بتسريحه ليس بسبب مستواه الفني وهو الذي قدم لقاءات كبيرة في بدايته، قبل أن يتراجع بشكل رهيب وذلك عقب دخوله في صراع مع مدرب الفريق والإدلاء بتصريحات جعلته محل العقوبة التي أبعدته عن المنافسة وأسهمت في تراجع مستواه.

ب-ب

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