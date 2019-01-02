محرز خارج القائمة النهائية لأحسن لاعب إفريقي :

لم يتمكن المهاجم الجزائري في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز من تثبيت تواجده في القائمة النهائية التي تضم ثلاثة لاعبين أفارقة لاختيار أفضلهم، حيث خرج النجم الجزائري من هذه القائمة تاركا المجال للثنائي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ساني وصلاح، بالإضافة إلى لاعب آرسنال أوباميانغ، وهو الثلاثي الذي سيتنافس على لقب أحسن لاعب إفريقي لسنة 2018.

مرتبط