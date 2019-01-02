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هوفنهايم يتجه لتسريح بلفوضيل؟

2 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 42 زيارة

في خبر أورده موقع فوتبال ترانسفار بنسخته الألمانية والذي جاء مخالفا تماما لتصريحات مسيري نادي هوفنهايم وحتى لمستوى اللاعب، فالموقع أكد أن إدارة النادي قامت بوضع ثلاثة أسماء في قائمة المسرحين وستفاضل بينها من أجل اختيار واحد سيكون خارج مجموعة الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل واحد منهم وكل هذا من أجل التعاقد مع مهاجم غلطة سراي التركي، غير أن هذا الخبر كان يمكن تقبله لو تعلق الأمر بلاعب لا يشارك ولا يقدم مستويات جيدة مع هوفنهايم، فخريج ليون الفرنسي ورغم البداية الصعبة غير أنه عاد وفرض نفسه كواحد من أحسن لاعبي النادي.
لن يجد صعوبة في إيجاد ناد والبقاء في البوندسليغا
يعتبر بلفوضيل واحدا من أفضل مهاجمي هوفنهايم هذا الموسم وتمكن من تسجيل أربعة أهداف رغم البداية الصعبة بداعي الإصابة وبعض المشاكل مع المدرب، حيث يلقى الثناء والرضا من مدرب الفريق والإدارة، كما أن نادي فيردير بريمن لا يزال يتأسف على رحيله، وفي حال ما قام هونهايم بتسريحه فإن لاعب الإنتر السابق لن يجد صعوبة في إيجاد ناد والاستمرار في البوندسليغا.
ب-ب

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