آرثر مندهش من جماهير برشلونة :

حضر أكثر من 11 ألف مشجع، اليوم الجمعة، تمارين برشلونة المفتوحة، الذي يقام كل عام بمناسبة أعياد الميلاد.



وحملت الجماهير لافتات دعم للاعبين، ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وجوردي ألبا، وحتى قائد الفريق السابق، أندرياس إنييستا.

واستطاعت الجماهير أن ترى عن قرب تدريبات اللاعبين، حيث التقطوا الصور معهم، وحصلوا على توقيعاتهم.

وعن ذلك، قال سيرجي روبرتو، لاعب البارسا “دائما ما يكون يوما مميزا.. الجميع يحبونه، لأننا نرى السعادة على وجوه الأطفال، وهم يستمتعون مع أسرهم، وجميعنا نسعد لسعادة الجمهور”.



ومن جانبه، قال لاعب الوسط البرازيلي، آرثر ميلو “لم أر شيئا مثل هذا من قبل في التماربن.. في المباريات نعم، لكن حضور هذا العدد من الجماهير في التمارين، أمر أثر في”.

ولم يشارك في التمارين على الملعب الصغير، المصابون صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين ورافينيا ألكانتارا، كما لم يشارك لاعب الوسط سرجيو بوسكيتس، لشعوره ببعض الآلام، بحسب النادي الكتالوني.

وشارك في المران ثلاثة من لاعبي الفريق الرديف، وهم “انياكي بينيا وخوان ميراندا وريكي بويغ”.