الصراع القادم بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم توتنهام المُتمرد!

اشارت وسائل إعلام إنجليزية الى أن متوسط ميدان فريق توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن، لم يرد بعد على العرض المُقدّم من الإدارة بشأن تجديد تعاقده مع النادي اللندني.

وبحسب ما نشرته صحيفة “لندن إيفيننغ ستاندرد” فإن اللاعب الدنماركي والبالغ من العمر 26 عامًا، لم يقتنع بفكرة تمديد التعاقد مع توتنهام والذي ينهي صيف عام 2020.

وكشفت التقارير عن وجود بعض التحسينات على العقد الجديد لإريسكن، منها مضاعفة الراتب الحالي ليصل إلى 150 ألف جنيهًا إسترلينيًا بالأسبوع، وهو ما يتقاضاه نجم الفريق ديلي آلي.

متوسط الميدان الأشقر كان قد انضم إلى صفوف السبيرز بسوق الانتقالات الصيفية 2013 قادمًا من أجاكس أمسترادم الهولندي في صفقة بلغت قيمتها المادية نحو 14 مليون يورو، ويمضي الآن عامه السادس مع النادي.

“إريكسن لاعب مهم لتوتنهام، ستحب أن يكون هذا اللاعب معك، لكن لديه كل الحقوق ليفعل ما يشاء” هكذا تحدث مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو أمس عن مسألة التجديد في المؤتمر الصحفي لمباراة ترانمير روفرز بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف: “سيكون من الرائع أن يستمر بالنادي لمدة طويلة، إنه سعيدٌ هُنا ويظهر الالتزام، الأمر ليس في إيدينا فقط”.

قبلًا كان قد تحدث بوتشيتينو أيضًا عن الأمر بعد الفوز على كارديف سيتي بثلاثة أهداف نظيفة يوم الثلاثاء الماضي”: “كما يقول المثل، لا يوجد أخبار سعيدة، في هذه الحالة لا أعرف حقًا أي شيء”.

من جهتها استغلت الصحافة الإسبانية موقف اللاعب، وزعمت أن ثمة صراع بين إدارتي ريال مدريد وبرشلونة حيال الفوز بخدمات اللاعب لا سيّما مع رغبته في اللعب بمستويات أعلى والفوز بالبطولات.

وأشارت صحيفة “آس” إلى أن رئيس ريال مدريد فلورينتو بيريز سيضع اللاعب على قمة أولوياته الصيف القادم لتعزيز خط الوسط الهجومي، خاصة مع تقدم العمر بالكرواتي لوكا مودريتش وتنامي أخبار رحيله عن النادي الملكي.

فيما ربطت الصحف الكاتالونية انتقال أريكسن إلى برشلونة بعد انعدام التكيف الذي أظهره البرازيلي فيليب كوتينيو إضافة إلى مواطنه آرثر ميلو.

لإريكسن رقمًا مميزًا بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو الأكثر إحرازًا للأهداف من خارج منطق الجزاء بواقع 19 هدفًا، منذ الموسم الأول له مع توتنهام 2013-2014.

ورُغم تعرض اللاعب لإصابة أبعدته عدة مباريات عن المشاركة، إلا أنه يعتبر من أفضل لاعبي الوسط بالبطولة الأنجليزية حتّى هذه المرحلة من الموسم، حيث دوّن على 4 أهداف وصنع 7 أخرى.