المحترفون تحت أعين طاقم بلماضي لشهرين :

l سيعود الطاقم الفني للمنتخب الوطني إلى أجواء العمل بعد راحة قصيرة أعقبت التربص الأخير للمنتخب المحلي في قطر والذي تخللته مواجهة ودية مع العنابي، حيث طالب بلماضي من أعضاء طاقمه الفني بما فيهم مدرب الحراس عزيز بوراس متابعة اللاعبين المحترفين في مختلف البطولات الأوروبية بعودتها للمنافسة عقب فترة التوقف(باستثناء إنجلترا لم توقف) وذلك خلال شهري جانفي وفيفري من أجل إعداد بطاقة فنية لكل لاعب تتضمن حجم منافسته ووضعيته في ناديه الحالي قبل ضبط القائمة التي ستكون معنية بتربص مارس القادم.

جانفي وفيفري سيكونان حاسمين لعديد اللاعبين

عقب انتهاء تربص المنتخب الأول في الطوغو، طالب بلماضي من لاعبيه ضرورة فرض أنفسهم مع النوادي التي يلعبون لها وأصر على عامل المنافسة الذي سيكون معيارا لاستدعاء اللاعبين بداية من تربص مارس الداخل، وهو ما يعني أن عدة لاعبين سيكونون أمام شهرين حاسمين في مشوارهم الدولي، فقائمة التربص القادم لن تحمل إلا اللاعبين الذين يملكون أرقاما جيدة وحجم منافسة عاليا بغض النظر عن أسمائهم والأندية التي ينشطون فيها.

فترة التجريب انتهت من الطوغو

منذ توليه زمام العارضة الفنية للمنتخب الوطني، قام بلماضي بتجريب عديد اللاعبين المحترفين من الذين حملوا ألوان المنتخب من قبل، مع منح الفرصة لبعض المحليين في لقاء الطوغو الأخير من التصفيات الإفريقية والذي منه انتهت فترة التجريب والمنتخب مستقبلا لن يضم إلا اللاعبين الذين سيمثلون الجزائر في كأس أمم إفريقيا الصيف القادم، بالنظر إلى ضيق الوقت وضرورة العمل مع مجموعة واحدة لتكوين منتخب قوي قادر على تحقيق الأهداف المسطرة.

المحليون نجحوا في فرض ضغط رهيب عليهم

خرج اللاعب المحلي من ودية قطر الأخيرة وبحوزته عديد النقاط الإيجابية عند الناخب الوطني، فبلماضي الذي استدعى لاعبين من اتحاد العاصمة في نوفمبر الماضي ووظف واحدا كأساسي في لقاء الطوغو وهو شيتة، يتجه لمنحهم أكبر عدد من المناصب في المنتخب الأول، حيث نجحوا في فرض ضغط رهيب على بعض المحترفين الذين قد يجدون أنفسهم خارج الحسابات في ظل توفر بدائل محلية قادرة على تعويضهم بسهولة وتملك من الإمكانيات والخبرة الإفريقية ما يسمح لها بالتواجد في مصر أو جنوب إفريقيا جوان القادم.

ب-بكوش

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