بورنموث يضم مهاجم ليفربول بعقد طويل الأمد :

أعلن نادي بورنموث، ضم المهاجم الإنجليزي الشاب دومينيك سولانكي، من صفوف ليفربول، بعقد طويل الأمد.

وقال بورنموث في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: “وصل اللاعب البالغ 21 عاما من ليفربول، مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها، ووقع على عقد طويل الأمد”.

وبدأ سولانكي مسيرته في تشيلسي، وخاض موسمًا على سبيل الإعارة مع فيتيسه أرنهايم الهولندي، قبل أن ينضم إلى ليفربول في صيف عام 2017.

وظهر سولانكي في العديد من المباريات المحلية مع ليفربول، كما ارتدى قميص المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى أمام البرازيل في آواخر عام 2017.

وقال سولانكي عقب انضمامه لبورنموث: “أعتقد أن هذا النادي سيحقق شيئا ما، كانوا جيدين على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو فريق جيد بالنسبة للاعب في عمري”.

وأضاف: “تحدثت مع المدرب صباح اليوم، وهو رجل لطيف، لقد شاهدته في الدوري، وأعرف من أي نوع هو، وكنت متحمسًا لمقابلته، وأتطلع للعمل معه”.

وتابع: “هدفي الرئيسي هو تسجيل الأهداف وأن أكون مهاجمًا جيدًا، وأساعد الفريق في تحقيق الانتصارات. كل مباراة ستكون صعبة وسنحاول أن نفعل كل ما في وسعنا”.

أما إيدي هاو، مدرب بورنموث فقال عنه: “إنه موهوب ولديه قوة بدنية وشخصية ستمنحنا شيئا مختلفا في الهجوم. لقد لعب لمختلف فئات منتخب إنجلترا، وأنا متحمس للعمل معه”.