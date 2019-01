epa06587806 Brahim Diaz of Manchester City (L) reacts during the UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match between Manchester City and Basel FC in Manchester, Britain, 07 March 2018. EPA-EFE/Peter Powell

تحديد موعد صفقة ريال مدريد المرتقبة : شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn حسم ريال مدريد صفقة انضمام الجناح الشاب إبراهيم دياز من مانشستر سيتي، وتم تحديد الموعد لتوقيع العقد. تؤكد صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي أن دياز البالغ من العمر 19 عاما سيوقع على عقود انضمامه يوم الاثنين 7 جانفي، أو الثلاثاء بعد اجتياز الاختبارات الطبية الاعتيادية. وستكلف الصفقة 15 مليون يورو، ترتفع إلى 20 مليون يورو باحتساب الإضافات، وبعقد ممتد إلى 30 جوان 2025. سيتقاضى صانع الألعاب ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو في الموسم، وبذلك يكون قد حقق حلمه باللعب مع ريال مدريد بعد أن تمديد عقده مع السيتي، ولم يأبه بإغراءات جوفنتوس الإيطالي. تشير الصحيفة إلى أنه –ما لم تحدث مفاجآت مدوية- فإن دياز هو الصفقة الوحيدة لريال مدريد في الميركاتو الحالي، بالإضافة إلى رودريغو غوس لاعب سانتوس البرازيلي والذي سيبقى مع فريقه الحالي إلى نهاية الموسم. ومنذ ظهوره الأول بنادي مانشستر سيتي بفريق الرديف في سبتمبر عام 2013 لم يشارك دياز سوى في 3 مباريات فقط بالتشكيلة الأساسية ولعب 11 مباراة كبديل. في تصريحات سابقة، قال المدرب بيب غوارديولا إن دياز يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، كما اختير ضمن قائمة تضم أفضل 20 موهبة صاعدة في العالم. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط