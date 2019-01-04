تربص جديد للمحليين قبل مارس رغم كثافة البرمجة :

l يبحث الناخب الوطني جمال بلماضي عن برمجة تربص للاعبين المحليين وقبل انطلاق تربص المنتخب الأول التحضيري للقاء غامبيا في ختام التصفيات المؤهلة إلى كان 2019، وكذلك اللقاء الودي أمام المنتخب التونسي وذلك من أجل تحديد القائمة النهائية للاعبين الذين سيتواجدون رفقة محرز والبقية من المحترفين، خاصة وأن التربص الأخير للمحليين في قطر أبان عن عديد الأمور الإيجابية والتي ربح رفقاء بن غيث نقاطا عند بلماضي، الذي غير نظرته على اللاعب المحلي في ودية قطر الأخيرة.

بلماضي يريد اختبار لاعبين جدد

ويهدف الناخب الوطني من هذا التربص الجديد للمحليين إلى اختبار لاعبين جدد لم يتم استدعاؤهم في تربص قطر المنصرم، حيث تمركزت قائمته على لاعبي أندية الوسط مع تواجد لاعب من سطيف وآخر من بلعباس ومثله من مولودية وهران، وهو ما عرّضه لانتقادات من قبل رؤساء الأندية التي كانت معنية بلعب المنافسة الإفريقية، حيث من المرتقب أن يوجه بلماضي بوصلته نحو هذه الأندية لاختبار لاعبيها مع الإبقاء على اللاعبين الذين سبق لهم التواجد مع المنتخب الأول في تربص الطوغو الأخير.

سينسق مع الفاف والرابطة لإيجاد تاريخ ملائم

بلماضي والذي لا يريد البقاء لشهرين دون عمل، سيطلب من مناجير المنتخب حكيم مدان التنسيق مع الفاف والرابطة من أجل إيجاد تواريخ لبرمجة هذا التربص خلال الشهر الجاري أو الذي يليه ولو لمدة قصيرة جدا، رغم علمه بصعوبة المأمورية نظرا لكثافة البرمجة بتواجد ثلاثة أندية جزائرية تلعب المنافسات الإفريقية وناد آخر يلعب البطولة العربية، دون نسيان وصول كأس الجزائر إلى الدور السادس عشر.

لعب لقاء ودي مستبعد ومواجهة ناد ممكنة

حتى وإن نجح بلماضي في برمجة تربص قصير للمحليين، فالأكيد أن برمجة لقاء دولي ودي غير وارد على الإطلاق بما أن التاريخ سيكون خارج تواريخ الفيفا، غير أن هذا لن يمنع بلماضي من برمجة لقاء ودي مع أحد النوادي الجزائرية مهما كانت درجتها للوقوف على إمكانيات اللاعبين الجدد والذين لم يسبق لهم التواجد في تربص قطر الأخير، كما أنه يمكن لبلماضي معاينة لاعبيه خلال لقاء تطبيقي.

لاعبو الأندية المشاركة قاريا سيكونون تحت المجهر

لن تقف قائمة المنتخب المحلي عند اللاعبين الذين تواجدوا في التربص الأخير، بل ستبقى مفتوحة وخاصة أمام الأندية التي ستمثل الجزائر إفريقيا وخاصة شباب قسنطينة وشبيبة الساورة، حيث سيكون بإمكان بلماضي معاينة لاعبيها في دوري المجموعات على شاشة التلفاز في مقر سكنه بفرنسا أو في قطر بما أن النقل التلفزي مضمون.

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