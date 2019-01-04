حرب الكواليس تشتعل بين مصر وجنوب إفريقيا أياما قبل اجتماع داكار :

l كشفت تقارير إعلامية جنوب إفريقية، أن حرب الكواليس بلغت ذروتها قبل أيام من الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي للكاف الذي سيعقد في العاصمة السينغالية داكار يوم التاسع من الشهر الجاري للفصل في هوية البلد المنظم للنسخة القادمة للكان بعد ترشح كل من مصر وجنوب إفريقيا لتعويض الكاميرون التي سحب منها التنظيم، فالإعلام الجنوب إفريقي يؤكد أن الطرف المصري رمى بكل ثقله في الملف وبدعم كبير من السلطات العليا في مصر التي تريد الكان في بلدها لحاجات سياسية واجتماعية.

تخوفات كبيرة من أبوريدة وتحالفات دول شمال القارة

رغم أن جنوب إفريقيا تملك ممثلا عنها في المكتب التنفيذي للكاف، غير أن إعلامها أبدى تخوفا كبيرا جدا من ممثل مصر ورئيس اتحاديتها هاني أبوريدة الرجل القوي في هيئة الملغاشي أحمد أحمد والذي يملك علاقات قوية جدا مع رئيس الكاف ونائبه المغربي لقجع، فحلف شمال القارة يثير مخاوف جنوب إفريقيا وخاصة دعم المغرب لمصر وكذلك وجود أصوات تبدو محسومة مسبقا للفراعنة.

الجانب الأمني والمناخي نقطتا ضعف المصريين

بالرغم من القوة الكبيرة في أروقة الكاف وعلاقة المصريين مع الاتحاديات الإفريقية ومعرفتهم بكواليس المقر المتواجد في القاهرة المصرية، إلا أن مصر متخوفة من تأثير نقطتين مهمتين على ملفها، الأولى وهي الجانب الأمني في ظل الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد ولو أنها منحصرة في الجنوب غير أن التهديد الأمني للدورة يبقى واردا جدا، كما أن الجانب المناخي سيرشح كفة جنوب إفريقيا، فمصر تعرف في توقيت الدورة فصل الصيف الذي يعتبر حارا جدا ونسبة رطوبة عالية مقارنة بجنوب إفريقيا التي سيسودها الشتاء.

من يدفع أكثر سينظم الكان؟

مهما يكن الحديث عن العلاقات والجانب الأمني والمناخي، تبقى لغة المال هي الفاصل في القرارات التي تتخذ على مستوى الكاف، فكل من مصر وجنوب إفريقيا يدركان جيدا أن أصوات المكتب التنفيذي لن تمنح إلا بضخ الأموال في الحسابات البنكية للأعضاء من الرئيس أحمد أحمد إلى بقية الأعضاء مرورا بنائبيه الأول والثاني، فلا جانب رياضي ولا أمني سيفصل بين البلدين، بل الأموال هي التي ستحدد البلد الذي سيحتضن الكان القادمة.

ب-بكوش

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