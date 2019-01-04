حطاب: “مولودية العاصمة هو العميد ووثائق شباب قسنطينة غامضة”

l فاجأ وزير الشباب والرياضة حطاب في تصريحات تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية عندما فصل في لقب العمودية لمصلحة نادي مولودية العاصمة، وذلك خلال التصريحات التي أدلى بها نهار أمس، أين صرح يقول: “العميد هو مولودية العاصمة الذي تأسس سنة 1921، لذلك يستحق لعب عميد الأندية الجزائرية، أما شباب قسنطينة فإن قضيته غامضة ووثائقه ليست واضحة في هذا الشأن حتى يثبت أحقيته في لقب العميد، رغم تأكيد أنصار شباب قسنطينة أنهم هم العميد”.

“قضية العنف

مشكل نفسي وعلينا معاجلته لأننا خاوة خارج الملعب”

كما تحدث الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر حطاب عن قضية العنف الذي عرفته بعض الملاعب الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة، قائلا: “قضية العنف الذي عرفته بعض الملاعب في الفترة الماضية هو مشكل نفسي أكثر من أي شيء آخر، نحن مطالبون بالإسراع في معالجته لأننا جميعا خاوة خارج أسوار الملاعب لذلك علينا التجند جميعا من أجل الحد من هذه الظاهرة”.

“حتى في إيطاليا وشاهدنا مثل هذه الظاهرة الأسبوع الماضي”

كما استرسل وزير الرياضة في حديثه عن ظاهرة العنف التي استيقظ ماردها في اللقاءين اللذين احتضنهما ملعبا فيلاج موسى والأخضرية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة مستفحلة حتى في البلدان الأوروبية مستدلا بما جرى بإحدى الملاعب الإيطالية خلال الأسبوع الماضي أين قال: “ظاهرة العنف ليست في الجزائر فحسب، بل حتى في الملاعب الأوروبية موجودة، وقد شاهدنا مثل هذه الأحداث في أحد الملاعب الإيطالية خلال الأسبوع الماضي، نحن سنسعى للتقليل من الظاهرة لأنه من الصعب الحد منها بصفة نهائية في وقت واحد”.

م.دحوي

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