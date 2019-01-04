صفقة من الكالتشيو تشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة :

كشفت تقرير صحفي إيطالي، عن وجود صراع جديد، بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، لحسم صفقة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “Il Mattino” الإيطالية، فإن الصراع بين القطبين على السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، مستمر لضمه سواء في جانفي أو في نهاية الموسم الجاري.

وكان برشلونة قد تقدم بعرض بقيمة 120 مليون يورو، ورفضته إدارة البارتينوبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد لا يزال يركز أيضًا على الظفر بخدمات كوليبالي الذي سيكون منافسًا شرسًا للريال والبارسا، خاصة أن اللاعب يُعد حاليًا من الأفضل في العالم.

واختتمت الصحيفة: “نابولي يُخطط لتمديد عقد كوليبالي، وسيحدث ذلك في فيفري، ورغم ذلك يجب أن يستعدوا للهجوم الإسباني على اللاعب سواء الآن أو في الصيف”.