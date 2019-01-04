كاهيل يتأهب للظهور الأخير مع تشيلسي :

يستعد الإنجليزي غاري كاهيل، مدافع تشيلسي للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب قلة مشاركته مع الفريق في الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن كاهيل، يستعد لخوض المباراة الأخيرة له مع البلوز أمام نوتنغهام فورست، في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدا السبت، قبل الرحيل إلى فولهام.

وكان كلاوديو رانييري، مدرب فولهام، يأمل في ضم اللاعب في وقت مبكر، لكي يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق أمام أولدهام أتلتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد القادم، لكن تشيلسي تمسك بخوضه مباراة الغد أولا.

وسيحظى غاري كاهيل باللعب للمرة الأخيرة في ستامفورد بريدج وتوديع الجماهير، بعد أن انضم لتشيلسي منذ 7 سنوات قادمًا من بولتون الإنجليزي.

وتضاءلت فرص مشاركة كاهيل مع تشيلسي بشكل أساسي، حيث يعتمد المدرب ماوريسيو ساري، على ديفيد لويز وأنطونيو روديجر، في دفاع البلوز.