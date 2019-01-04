لجنة الانضباط تعاقب فريقي حي موسى والأخضرية :

l أعلنت مساء أمس لجنة الانضباط قراراتها فيما يخص لقاءات مباريات كأس الجمهورية التي جرت في الأيام الماضية وعرفت الكثير من الأحداث خاصة فيما يخص مواجهة شباب حي موسى مع فريق مولودية الجزائر والتي

توقفت بعد انقضاء شوط منها، وكذا لقاء الأخضرية بين الفريق المحلي والضيف شباب قسنطينة.

فوز مولودية الجزائر بثلاثية نظيفة وتأهله للدور القادم

تصدرت قضية مباراة الدور الـ 16 من كأس الجمهورية بين شباب حي موسى المنتمي لبطولة الهواة الجهة الشرقية مع فريق مولودية الجزائر جدول أعمال لجنة الانضباط، حيث خرجت هذه الأخيرة بعديد من القرارات أهمها ترسيم فوز المولودية بِثلاثية نظيفة، وتأهّلها إلى الدور ثمن النهائي، ومعاقبة فريق شباب حي موسى بمقابلتَين دون جمهور، مع إجبار إدارة نادي شباب حي موسى بِتسديد غرامة مالية قيمتها 10 ملايين، وأخيرا إجبار إدارة النادي الجيجلي بدفع تعويضات مالية لِإدارة ملعب جيجل، بعد الأضرار التي ألحقها أنصار حي موسى بِالمدرجات.

مباراة دون جمهور لنادي الأخضرية

ثاني المواجهات والتي عرفت أحداث عنف بعد رشق أنصار شباب قسنطينة بالحجارة في المواجهة الماضية، حيث قررت لجنة الانضباط معاقبة نادي اتحاد الأخضرية بلعب لقاء دون جمهور مع ِتسديد غرامة مالية قيمتها 40 ألف دينار، هذا ورشق أنصار اتحاد الأخضرية أرضية الملعب بالألعاب النارية، كما تسببوا في إلحاق الأذى الجسدي بِجمهور “السنافر”.

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