مارادونا يمدد عقده مع دورادوس :

قال ماتياس مورلا، وكيل أعمال الأسطورة دييغو مارادونا، أن الأخير سيواصل العمل كمدرب لفريق دورادوس المكسيكي، لموسم جديد.

وتولى مارادونا (58 عاما) مسؤولية تدريب الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي في سبتمبر الماضي، وقاده إلى أدوار خروج المغلوب حيث خسر أمام أتليتيكو سان لويس.

ونادرا ما أمضى مارادونا عاما في أي منصب لكن مورلا قال إن المدرب السابق للأرجنتين، سيعود إلى دورادوس عقب إجراء فحوصات طبية في بلاده، حيث أمضى فترة الأعياد.

وكتب مورلا على “تويتر”: “رتب دييغو مارادونا لمواصلة العمل مع دورادوس، وسيظل كمدرب للفريق طوال الموسم”.

وسيخوض دورادوس أول مباراة له هذا الموسم بعد غد الأحد على أرضه أمام سيلايا.