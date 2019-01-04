مدرب إشبيلية يعلق على صفقتي موراتا والحدادي :

أشاد بابلو ماشين، مدرب إشبيلية الإسباني، باللاعب ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، والذي ارتبط مؤخرًا بالانضمام للفريق الأندلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ماشين، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الجمعة: “أرقامه تقول إنه لاعب مهم، وخاصة في جوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الإسباني أيضًا. أعتقد أنه لاعب كرة قدم ممتاز”.

ويُفضل المدرب أن يترك الإدارة الرياضية تعمل لدعم الفريق، خاصة بعد رحيل المهاجم مورييل لفيورنتينا، قائلا: “لقد أصبحنا مثل اليتامى، حتى لو كنا بحاجة فقط لإكمال عدد لاعبي الفريق”.

وواصل ماشين: “نحتاج لأن نكون مثل الفريق الذي بدأنا به الموسم. لدينا متطلبات جسدية كبيرة، وفي مرحلة ما سيلاحظها كل اللاعبين”.

وسئل عن أنباء انضمام منير الحدادي للفريق الموسم المقبل، فأجاب: “لم أكن أعلن أنه هناك تعاقدات للموسم المقبل، لكنني في اللحظة الحالية لا أنظر لذلك. وظيفتي الآن هي العمل بأفضل طريقة ممكنة وارتكاب أقل عدد من الأخطاء”.

وشكر ماشين الجماهير التي حضرت للتدريب المفتوح قبل مباراة أتلتيكو مدريد، قائلا: “إن أفضل طريقة لشكر من كان حاضرًا هي الفوز على أتلتيكو مدريد. هم فريق رائع وخسروا مباراة واحدة فقط، وسنرى إذا كان بإمكاننا الفوز عليهم”.