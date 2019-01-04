مدرب بورتو: “براهيمي لاعب محترف بأتم معنى الكلمة”

l عقب التصريحات الأخيرة لرئيس نادي بورتو داكوستا بخصوص مستقبل لاعبه الدولي الجزائري ياسين براهيمي، خرج مدرب الفريق أيضا بتصريحات للإعلام البرتغالي يتحدث فيها عن نجم الفريق وكيفية تسييره لوضعيته الحالية ومستواه مع المجموعة، فسيرجيو كونسيساو أكد أن براهيمي لاعب حر وبإمكانه التفاوض مع أي ناد، غير أن هذا لم يغير من جديته في التدريبات.

” لم يدخر أي جهد في سبيل الفريق”

أكد كونسيساو أن براهيمي وزميله هيريرا ورغم أنهما لاعبان حران، غير أنه لم يذخر أي جهد في سبيل مصلحة الفريق والعمل بقوة في التدريبات وتقديم كل ما يملك في اللقاءات، وقال أيضا: ” عقد براهيمي وهيريرا ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولذلك يمكنهما التفاوض مع أي فريق في الميركاتو الشتوي، أنا أتعامل مع لاعبين محترفين وأعلم أنهما لن يدخرا أي جهد لمصلحة الفريق، لكن إذا شعرت بتراجع بمستواهما فلن يشاركا مثلهما مثل بقية اللاعبين”.

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