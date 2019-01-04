مسعودان: “لا توجد قضية اسمها عين مليلة”

l صرح رئيس لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم جمال مسعودان بأنه لا توجد قضية اسمها جمعية عين مليلة، وأن اللجنة قد راسلت الإدارة المعنية لتبرير البرمجة على حسب ما تنص عليه القوانين، حيث صرح المسؤول قائلا: “لا داعي لتضخيم الأمور، فلا توجد أي قضية اسمها جمعية عين مليلة، عملنا جار على حسب دفتر شروط واضح، وقد تعاملنا مع جميع الأندية سواسية من دون التفرقة بين ناد أو آخر مهما كان حجمه أو وزنه في البطولة الوطنية”.

“لا يمكننا تغيير موعد ومكان المباراة قبل 72 ساعة”

أكد مسعودان بأن برمجة المباراة التي ستجمع بين المستضيف من جمعية عين مليلة والفريق الزائر شباب بلوزداد قد اتخذت في وقتها المحدد، وأنه لا يمكن تغيير برمجتها قبل 72 ساعة عن موعد انطلاقها كما ينص عليه القانون، حيث صرح يقول: “قضية مواجهة عين مليلة شباب بلوزداد قد فصل فيها نهائيا، وستلعب بباتنة، لأنه من غير الممكن أن نغير موعد ومكان اللقاء لأسباب غير طارئة قبل موعد انطلاقتها بـ72 ساعة، كما ينص عليه القانون طبعا، صحيح أن إدارة لاصام أرسلت لنا برقية تطلب فيهات حضور اللجنة، واتضح أن ملعبها بات قابلا لاحتضان اللقاءات لكن ذلك كان بعدما برمجت مواجهة السياربي”.

“لاصام ستستقبل في ملعبها بدءا من الجولة الثانية”

لجنة معاينة الملاعب وعلى لسان رئيسها جمال مسعودان، أكدت أن ملعب عين مليلة بات جاهزا لاحتضان مباريات الفريق مستقبلا، ولكن ذلك سيكون بدءا من الجولة الثانية أي بعد الاستقبال في أول لقاء من مرحلة العودة بملعب باتنة، حين قال: “ملعب عين مليلة بات جاهزا من الناحية القانونية لاحتضان لقاءات ‘لاصام’، لكن ذلك سيكون بدءا من الجولة الثانية أي بعد مرور لقاء شباب بلوزداد، حيث سيعود النادي الشاوي لملعبه ويستقبل ضيوفه داخل الديار بشكل عادي مستقبلا”.

م.دحوي

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