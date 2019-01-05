الكشف عن تواريخ لقاءات الأدوار القادمة من كأس الجزائر :

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي أمس الجمعة عن مواعيد إجراء مباريات، الدور السادس عشر، الدور ثمن النهائي والدوري ربع النهائي ذهابا وإيابا، حيث أكدت اللجنة المنظمة للكأس أن لقاءات الدور ثمن النهائي ستلعب يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 جانفي الجاري، على أن تلعب لقاءات الذهاب من الدور ربع النهائي يومي 18 و20 من شهر فيفري، ومباريات العودة يومي 26 و27 من نفس الشهر.

تواريخ نصف النهائي والقرعة تعلن لاحقا

لم تكشف اللجنة المنظمة على موعد إجراء القرعة لدوري ثمن وربع النهائي، غير أنها ستكون في الأسبوع القادم وهو ما سيتحدد في الاجتماع القادم للجنة التي قد تكشف أيضا تواريخ اللقاءات الخاصة بالدور نصف النهائي، للتذكير هذه البرمجة قد تعرف تعديلات تراعي مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات الخارجية لتسهيل مهمتها بما أن الأولوية هي تشريف الراية الوطنية من قبل شباب قسنطينة، نصر حسين داي ومولودية الجزائر.

ب-ب

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