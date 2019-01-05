بوليسيتش يبحث عن وداع مثالي لدورتموند :

أعرب كريستيان بوليسيتش، جناح بوروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته بإتمام صفقة انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي خلال شهر جانفي الجاري.

وكان دورتموند قد أعلن مؤخرًا موافقته على بيع صاحب الـ20 عامًا للبلوز مقابل 64 مليون يورو في صيف 2019، ليستمر معارًا ضمن صفوف الفريق الألماني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأبرزت صحيفة “كيكر” الألمانية تصريحات بوليسيتش، الذي قال: “ذهني أصبح أكثر صفاء الآن، لأنه كان من المهم بالنسبة لي الوصول لأفضل حل بشأن المفاوضات مع تشيلسي”.

وأضاف: “أنا سعيد بقضاء النصف الأول من العام مع زملائي في دورتموند، فأنا لست هنا لقضاء وقتي فقط، لأنني أريد تقديم أفضل ما لدي حتى نهاية الموسم”.

وتطرق الدولي الأمريكي للحديث عن تصدر دورتموند لجدول ترتيب البوندسليغا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ، الوصيف، مع نهاية الدور الأول.

وعن ذلك قال: “نحن الآن في الصدارة بعدما قدمنا نصف عام مميز، ولا يزال لدينا طموحات كبيرة لتحقيق اللقب، ونرغب في تقديم موسم استثنائي، والجميع يؤمن بإمكانية ذلك داخل النادي”.