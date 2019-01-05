بيتيس يرفض إعارة بودبوز إلى نيس :

كشفت شبكة أر أم سي أن نادي ريال بيتيس الإسباني رفض عرضا من نادي نيس الفرنسي من أجل التعاقد مع لاعبه الجزائري رياض بودبوز في شكل إعارة هذا الشتاء، وأكدت إدارة النادي الأندلسي أنها ترفض نظام الانتقال الذي يريد نادي الجنوب الفرنسي رغم إدراجه لبند أحقية الشراء نهاية الموسم وتصر على البيع النهائي للعقد من أجل تعويض جزء من الأموال، التي صرفتها على اللاعب عند قدومه من نادي مونبوليي وهو الاقتراح الذي يرفضه نادي نيس الذي يرى في المبلغ المطلوب مبالغا فيه كثيرا.

نيس لن يقدر على دفع 14 مليون أورو

لن يكون بإمكان نادي نيس تلبية المطالب المالية للنادي الإسباني الذي يريد مبلغ 14 مليون أورو نظير التنازل عن خدمات الجزائري وهو مبلغ مبالغ فيه كثيرا، للاعب لم يظهر إلا نادرا في المرحلة الأولى من الموسم ويعتبر لاعبا مسرحا من قبل المدرب كيكي سيتين، فرغم أن مدرب نيس باتريك فييرا هو من يريد التعاقد مع بودبوز لحل مشكل صناعة اللعب، غير أن ما يريده بيتيس يعتبر تعجيزيا، ليس لنيس فقط بل لكل النوادي الفرنسية.

ب-بكوش

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