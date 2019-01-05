تيري هنري يريد وناس في موناكو :

كشفت جريدة لو 10 سبور الفرنسية أمس أن نادي موناكو الناشط في الليغ 1 استفسر في الأيام الماضية عن وضعية المهاجم الدولي الجزائري في صفوف نادي نابولي الإيطالي آدم وناس من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بطلب من المدرب تيري هنري الذي يريد تدعيم الخط الأمامي لنادي الإمارة الذي يمر بواحد من أسوأ مواسمه، وهو الذي يعاني في مؤخرة الترتيب ويصارع على البقاء مع كبار فرنسا.

وناس لن يغامر بالعودة إلى فرنسا مهما كان موقف نابولي

بعيدا عن موقف نابولي الذي رفض قبل أيام عرضا رسميا من أتلانتا لإعارة وناس وقبله عرضا من سامبدوريا وذلك بطلب من المدرب الايطالي للفريق كارلو أنشيلوتي، الذي ينوي الاعتماد على اللاعب في النصف الثاني من الموسم في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر نادي الجنوب الإيطالي، بالمقابل وناس سيرفض العودة من جديد إلى فرنسا وبالضبط إلى نادي الإمارة الذي لم يعد ذلك النادي الذي ينشط الأدوار النهائية في رابطة أبطال أوروبا، فحتى إن رغب وناس في تغيير الأجواء فالأكيد أنه سيواصل المغامرة في الكالتشيو الإيطالي وهو المطلوب في أكثر من ناد.

ب-ب

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