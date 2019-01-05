روما يريد بن ناصر ونابولي مهتم بخدماته :

بدا الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي إيمبولي إسماعيل بن نصار يجني ثمار المستوى الكبير الذي ظهر به في النصف الأول من الموسم الحالي في الكالتشيو الإيطالي، فبحسب أكثر من موقع إيطالي فإن صاحب 21 سنة يتواجد تحت رادار نادي روما الذي يرغب في تدعيم صفوفه باللاعب الجزائري، بالنظر إلى ما أظهره من إمكانيات في وسط فريقه إيمبولي وخاصة أمام الأندية الكبيرة في إيطاليا التي تألق أمامها بشكل كبير، رغم قيمة لاعبيها في وسط الميدان.

المدير الرياضي لروما يجهز عرضا كبيرا

بحسب ذات المواقع الإيطالية فإن المدير الرياضي لذئاب روما مونشي بصدد تجهزي عرض كبير في الأيام القادمة لنادي إيمبولي من أجل التخلي عن خدمات لاعب آرسنال السابق وهو العرض الذي لا يبدو أنه سيلاقي القبول من إدارة ناديه، التي ترفض دراسة أي عرض يصلها بخصوص اللاعب الذي يعتبر ركيزة في تشكيلة الفريق الذي يصارع من أجل البقاء مع كبار إيطاليا وسيؤجل الحديث عن مستقبله حتى الصيف القادم.

مدرب روما يختاره كأحسن لاعب واعد في الكالتشيو

ما يزيد من مصداقية خبر اهتمام روما بخدمات الشاب الجزائري هو ما كشفته تقارير صحفية أن مدرب الفريق دي فرانشيسكو اختار بن ناصر كأحسن لاعب واعد في الكالتشيو، ويريده في مجموعته، حيث طلب من المدير الرياضي للفريق الاستفسار عن وضعية اللاعب والعمل على استقدامه في أقرب وقت ممكن.

نابولي يدخل دائرة المهتمين

لن يكون نادي روما الوحيد المهتم بالتعاقد مع لاعب آرسنال السابق، بل هناك نادي نابولي الذي يراقب اللاعب بحسب الإعلام الايطالي وهو ما قد يفرض ضغطا رهيبا على نادي العاصمة لعدة أسباب، أهمها تواجد مواطنيه غلام ووناس في نابولي وهو ما قد يرشح كفة هذا الأخير إن كان هناك فعلا عرض رسمي، للتذكير فإن بن ناصر اقترح من قبل على الإنتر من أكبر الأخصائيين في الكالتشيو والأيام القادمة قد تحمل الجديد بخصوص مستقبله.

ب-ب

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