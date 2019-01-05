زانيتي يتوقع مستقبلا عظيما لموهبة إنتر ميلان :

شدد الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، على أهمية وجود المهاجم لوتارو مارتينيز، داخل النيراتزوري.

وقال زانيتي في تصريحات بحسب موقع “توتو ميركاتو ويب”: “لوتارو مارتينيز في كل مرة يشارك فيها، يصبح لاعبا أكثر أهمية بالنسبة للفريق، خاصة مع طريقته المختلفة في اللعب”.

وأضاف “لا يزال يتعين عليه المرور بعملية الاستقرار داخل أوروبا، وهو أمر طبيعي بالنسبة لأولئك الذين جاءوا لأوروبا، لكنه سيكون لاعبًا عظيمًا”.

وانضم مارتينيز إلى صفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني.