سيميوني: جائزة غلوب سوكر تؤكد تطور أتلتيكو مدريد

تحدث دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، اليوم السبت، عما يتردد مؤخرًا من أنباء، حول اقتراب بعض لاعبي الفريق من الرحيل.

وقبل مواجهة مضيفه إشبيلية، غدا الأحد، في الليغا، قال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: “هذه الأشياء تحدث كل موسم، هذا طبيعي.. لاعبون يريدون الرحيل، لاعبون يريدون اللعب أكثر، وآخرون تنتهي عقودهم”.

وواصل: “الفرق الأخرى ذات الأسماء الكبيرة، مثل بايرن ميونخ، تطمح إلى لاعبينا.. نحن بحاجة إلى لوكاس هيرنانديز، نأمل أن يبقى معنا لوقت طويل”.

وأضاف: “يسعى أتلتيكو مدريد للوصول لأفضل حل مع غودين.. النادي يعرف ماذا يفعل، لكن سيكون من الجيد إذا استمر غودين”.

وتحدثت العديد من التقارير مؤخرًا، عن اتفاق إنتر ميلان مع دييغو غودين، على ضمه الصيف المقبل.

وحول تتويج أتلتيكو مؤخرًا، بجائزة أفضل نادٍ في العالم، لعام 2018، خلال حفل “غلوب سوكر” بدبي، قال سيميوني: “هذه الجائزة تؤكد تطور النادي.. لكن لا يزال لدينا الكثير من العمل”.