سيميوني: لن ننعم بالهدوء حتى نهاية الميركاتو الشتوي

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، اليوم السبت، أنهم “لن يهدئوا” طالما “لم يغلق باب الانتقالات الشتوية”، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ما يشغله حاليا هو “الحاضر”، والتركيز على مباراة إشبيلية غدا الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الليغا.

وأشار سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) “المباراة الأخيرة لنا كانت في 22 ديسمبر، وسنعود للعب مجددا يوم 6 يناير. الإعلام لا يهتم سوى بالشائعات والأخبار (سواء كانت حقيقة أو اجتهادات)”.

وتابع “يجب علينا التعايش مع هذا الأمر. الآن الفريق سيعود للعب من جديد، وسنعود جميعا إلى ما نحبه كثيرا، كرة القدم. الجماهير تحب رؤية اللاعبين داخل الملعب”.

وأوضح “نعلم أننا لن ننعم بالهدوء حتى نهاية سوق الانتقالات الشتوية، نظرا لاهتمام العديد من الأندية المهتمة بلاعبينا الرائعين، مثل بايرن ميونخ (المهتم بلوكاس هرنانديز)”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أبرزت اهتمام النادي البافاري بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي الدولي.

في الوقت الذي تنتهي فيه عقود الثلاثي فيليبي لويس وخوانفران توريس ودييغو جودين بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يمنحهم حرية التوقيع لأي ناد خلال الميركاتو الشتوي.

وحول منافسهم في مباراة الغد، أكد سيميوني أن الفريق يضع تركيزه على هذا اللقاء الصعب أمام خصم قوي للغاية، ومنافس لهم على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

وقال في هذا الصدد “الجميع يتمتع بالتركيز قبل مباراة الغد أمام منافس قوي للغاية مثل إشبيلية، وعلى ملعبه، ووسط جماهيره، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة الأمر. ولكن علينا أن نكون إيجابيين، ونتسلح بالطموح، وأعتقد أن الجميع لديه هذا الجانب”.

وحول بابلو ماتشين، مدرب الفريق الأندلسي، قال: “الأرقام تتحدث عن نفسها. لقد قام بعمل رائع مع جيرونا”.

وأضاف “بدايته مع إشبيلية كانت صعبة لأنه كان يحتاج للوقت للوصول لأفضل طريقة والتعرف أكثر على إمكانيات لاعبيه الحقيقية. الواضح في الوقت الحالي أن إشبيلية يؤدي بطريقة ماتشين مع فرق أخرى”.

ويدخل الأتلتي اللقاء وهو في وصافة الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يلاحقه إشبيلية مباشرة في المركز الثالث بفارق نقطتين.