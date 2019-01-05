عطال أفضل لاعب في مرحلة الذهاب مع نيس :

اختير الدولي الجزائري ومدافع نادي نيس الفرنسي يوسف عطال أحسن لاعب في الفريق خلال مرحلة الذهاب بحسب استطلاع قامت به جريدة صباح نيس المعنية بشؤون النادي، حيث وضعت أمام قرائها استفتاء لاختيار الأحسن، ليظفر لاعب بارادو السابق بـ52 بالمائة من قراء الجريدة مبتعدا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني بينيتيز الذي حصد 24 بالمائة من الأصوات، فيما جاء المهاجم سان مكاسيمين في المركز الثالث بـنسبة 18 بالمائة، لتضاف هذه الجائزة الشرفية للعديد من الجوائز السابقة التي نالها اللاعب، آخرها اختياره في التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوروبا، عقب المستوى الأكثر من رائع الذي قدمه في النصف الأول من الموسم على أمل المواصلة فيما تبقى من لقاءات.

ب-ب

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