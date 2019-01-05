لقاء الخضر وغامبيا لن يلعب ليلا :

رغم أنه لا يزال يفصلنا أكثر من شهرين عن آخر جولة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان 2019 والتي سيستقبل فيها المنتخب الجزائري نظيره الغامبي عن المجموعة السادسة، لا يزال تاريخ اللقاء لم يحدد بعد والفاف في انتظار ترسيمه من قبل الاتحاد الإفريقي في الفترة الممتدة بين 18 و26 مارس القادم، ومهما يكن التاريخ الذي سيتم تحديد الأكيد أن اللقاء لن يلعب ليلا بما أن المجموعة الرابعة لم يتأهل منها إلا المنتخب الجزائري بشكل رسمي ومنتخبات الطوغو، البينين وغامبيا حظوظها للظفر بالتأشيرة الثانية.

اللقاء سيلعب بعد الظهيرة تزامنا مع لقاء البينين والطوغو

بما أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي في المجموعة الرابعة التي عرفت تأهل الجزائر فقط بعد لعب لقاءات الجولة الخامسة، ستكون الكاف مجبرة على برمجة اللقاءين في نفس التوقيت، فالجزائر ستستقبل غامبيا في نفس الوقت الذي سيلعب فيه لقاء البينين مع الضيف منتخب الطوغو، وبما أن البينين هو المستقبل فاللقاء سيلعب بنسبة كبيرة جدا كالعادة بين الثانية والخامسة مساء.

ب-ب

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