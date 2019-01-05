مارادونا: ميسي لن يكون قائدا أبدا

يرى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييyو مارادونا، أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لن يكون قائدًا أبدًا، مشيرًا إلى أنه ظاهرة ولاعب كبير.

وقال مارادونا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ذهبت إلى المستشفى لأخضع للفحص، لكن لا شيء، والحب لا يتغير، فالجميع تمنى لي الشفاء”.

وعانى مارادونا من نزيف داخلي في المعدة، وذهب إلى المستشفى للفحص، لكنه خرج بعد يوم واحد فقط، وقد يضطر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي: “سوف أعود إلى دورادوس، ولكن الجهاز الفني تغير، ولويس إيسلاس سافر بمفرده، وبالتأكيد أخي لالو سينضم للجهاز”.

وأردف “رفضت عرضين في المكسيك، ورئيس النادي عظيم في التعامل معي، فهو يبلغ من العمر 30 عاما ورجل أعمال”.

واختتم بالحديث عن ميسي، قائلا: “أحب ميسي من كل قلبي، إنه ظاهرة ويريد أن يكون قائدا، لكن ذلك لن يحدث أبدًا”.