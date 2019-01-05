محرز أكثر محترفي الخضر في أوروبا فعالية، بن طالب ثانيا وبلفوضيل ثالثا :

بإلقاء نظرة على مستوى محترفينا في مختلف البطولات الأوروبية عقب انتهاء مرحلة الذهاب، باستثناء البريمرليغ، نجد أن لاعب السيتي رياض محرز يعتبر الأكثر فعالية بين محترفينا في الدوريات الأوروبية، فمحرز تمكن من المشاركة في 28 لقاء منها 16 كأساسي، تمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة، متبوعا ببن طالب لاعب شالك الذي تمكن من تسجيل ستة أهداف وتقديم كرة حاسمة، أما في المركز الثالث فقد جاء مهاجم هوفنهايم الألماني مناصفة مع مهاجم فيتاس أرنهايم درفلو بتسجيلهما 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في 19 لقاء شاركا فيهما، منها 11 فقط كأساسيين، ليأتي في المركز الرابع براهيمي بـ5 أهداف و5 تمريرات حاسمة وفي المركز الخامس لاعب سبارتاك الروسي هني الذي سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات في 20 لقاء منها 16 مباراة كأساسي.

ماندي صاحب أعلى حجم منافسة، وتاهرات الأكثر توظيفا

أما من حيث حجم المنافسة والدقائق التي لعبها محترفو الخضر في أوروبا نجد أن مدافع ريال بيتيس عيسى ماندي شارك في 22 لقاء منها 21 كأساسي، جامعا بذلك 1935 دقيقة لعب، ليليها مدافع لانس مهدي تاهرات الذي يعتبر الأكثر توظيفا، حيث شارك في 20 لقاء وكلها كأساسي بمجموع 1787 دقيقة، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدافع ران رامي بن سبعيني الذي شارك في 20 لقاء منها 19 مواجهة كأساسي ( غاب عن لقاء واحد بداعي العقوبة) ليصل إلى 1757 دقيقة، والملاحظ أن المدافعين الأكثر منافسة باستثناء براهيمي الذي يعتبر الوحيد من المهاجمين الذي شارك في 22 لقاء منها 20 كأساسي وبمجموع وصل إلى 1650 دقيقة، ليأتي في المركز الخامس الحارس أوكيدجا الناشط مع ماتز الذي شارك في 18 لقاء كلها كأساسي بعد أن ضيع لقاءين في البداية فقط ويملك 1620 دقيقة كمنافسة.

وناس، حليش وبودبوز الأضعف

بالمقابل تبقى أرقام بعض اللاعبين بعيدة جدا عن المأمول وقد تعطي الحق للناخب الوطني في إبعادهم عن المنتخب مستقبلا، فمهاجم نابولي وناس يبقى أضعف لاعبي الخضر مشاركة، وهو الذي شارك في 8 لقاءات منها 4 كأساسي بمجموع لعب 327 دقيقة وبعده حليش الذي شارك مع موريرنشي البرتغالي في 5 لقاءات كلها كأساسي جامعا 450 دقيقة، ثم يأتي متوسط ميدان بيتيس الإسباني الذي خاض 8 لقاءات منها 6 كأساسي ولعب 537 دقيقة فقط في النصف الأول من الموسم.

ب-ب

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