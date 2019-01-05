مطالب رايولا تقف أمام رغبة برشلونة :

عادة ما تجد إدارة برشلونة صعوبة في التوصل لاتفاق مع مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، الذي يمثل العديد من النجوم الذين ارتدوا قميص البارسا، وأبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وبات من الواضح عودة برشلونة للتواصل مجددا مع رايولا بعد 8 سنوات من رحيل إبراهيموفيتش لميلان، ولكن هذه المرة للتفاوض على ضم ماتياس دي ليخت، مدافع أجاكس الهولندي.

وأبرزت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عدم وجود أي شكوك من قبل النادي الكتالوني حول إمكانيات دي ليخت الفنية، حيث يحظى الدولي الهولندي بثقة الجميع، ولكن ما يعرقل التوصل لاتفاق حول الصفقة هي المطالب المالية للنادي ورايولا.

ويرغب رايولا في حصول دي ليخت على 12 مليون يورو كراتب سنوي لمدة 5 سنوات، مستغلا رغبة أندية كبيرة في ضم اللاعب مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

كما يرى رايولا أن قيمة العمولة التي من المفترض أن يحصل عليها تصل إلى 10 ملايين يورو على الأقل.

وكان مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأجاكس، قد تحدث حول عدم تفريط النادي في اللاعب بأقل من 75 مليون يورو.

وبناء على الأرقام السابقة، وفي حالة تعاقد برشلونة مع دي ليخت، فإن خزينته ستتحمل ما يقارب الـ 145 مليون يورو.