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ملغا يرفض تجديد عقد لحسن :

5 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 23 زيارة

يسير اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي لحسن للخروج من نادي ملغا الإسباني الناشط في الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الحالي بعد أن رفضت الإدارة تجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في الصيف القادم، وهو ما يعتبر بمثابة عدم رغبة الإدارة في الاحتفاظ بلحسن الذي شارك في 11 لقاء هذا الموسم في كل المناسبات، للتذكير فالقائد السابق للخضر لعب لمدة 14 سنة في إسبانيا بين الدرجة الأولى الليغا والدرجة الثانية والبالغ من العمر 34 سنة قد لا يجد إشكالا في التعاقد مع ناد آخر في نهاية الموسم القادم.
ب-ب

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