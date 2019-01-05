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ميلان يدرس التضحية بدوناروما :

5 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 26 زيارة

يفكر نادي ميلان الإيطالي في التضحية بحارس مرماه، جيانلويجي دوناروما، خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن مستقبل جيانلويجي دوناروما في ميلان لا يزال مجهولًا، مشيرًا إلى أن الروسونيري يمكن أن يقرر بيع حارسه خارج إيطاليا مقابل 40 مليون يورو.

وأضاف الموقع أن احتمالية بيع جيانلويجي دوناروما، تأتي من أجل جني ميلان لمكاسب مالية كبيرة.

وارتبط الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما في العام الماضي، بالرحيل عن ميلان، لكن الروسونيري رفض التخلي عن خدماته.

يشار إلى أن ميلان يعاني من عدة أزمات متلاحقة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في ظل العقوبات الموقعة على النادي الإيطالي، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف في الفترة الماضية.

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