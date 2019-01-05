‎أعضاء مكتب الرابطة ينقلبون مجددا على مدوار ويشتكونه لزطشي :

‎أكدت مصادر مقربة من داخل أروقة الرابطة الوطنية لكرة القدم أن أعضاء مكتب عبد الكريم مدوار قد انقلبوا مجددا على رئيسهم لذات الأسباب السابقة، التي كانوا قد انتفضوا في وجه خليفة قرباج الجديد، متهمين إياه بتهميشهم في اتخاذ القرارات الارتجالية والسعي لتطبيق ما يراه صائبا حسب هواه، ومن دون الرجوع إلى أعضاء مكتبه، الذين عادوا مجددا من أجل الانقلاب على الناطق الرسمي السابق لأولمبي الشلف ويتخذون إجراءات جديدة في حقه للأسباب التي تطرقنا إليها سالفا.

‎الأعضاء راسلوا زطشي ببرقية رسمية واشتكوا من تصرفات مدوار

‎علمت “الخبر الرياضي” من مصادر موثوقة بأن أعضاء مكتب الرابطة قد عادوا لمراسلة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ببرقية رسمية، يشتكون فيها من تصرفات رئيس مكتبهم، الذي يواصل تهميشهم في اتخاذ القرارات ولا حتى استشارتهم في الأمور التي يرونها ضرورية للاستشارة، والتي تخص مصلحة ومستقبل كرة القدم الجزائرية من بوابة البطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني.

‎لم يحسّوا بأي تغيير بعد اجتماع نوفمبر

‎أكدت ذات المصادر بأن الأعضاء الذين كانوا قد قاموا بنفس الخطوة من قبل، و راسلوا رئيس “الفاف” زطشي وأعلموه بما يقوم به رئيس الرابطة من تجاوزات في حقهم من خلال سلطة القرار والارتجالية في معالجة مشاكل وأمور البطولة الوطنية المحترفة، حيث كان رئيس نادي بارادو السابق قد عمل على تحقيق الصلح بين أعضاء الرابطة ورئيسها مدوار الذي طالبه خلالها بضرورة استشارة أعضاء مكتبه في كل كبيرة وصغيرة تخص البطولة الوطنية وشؤونها.

‎حتى عمال الإدارة المطرودين أمضوا على برقية التظلم

‎كما أن عمال إدارة الرابطة الوطنية لكرة القدم، قد أمضوا بدورهم على برقية التظلم بعدما قام مدوار بطرد البعض منهم، حيث لم يجد العمال أي مسؤول يلجؤون إليه من أجل أن يعيد لهم حقهم من رئيس الرابطة سوى رئيس “الفاف” الذي تكون قد وصلته المراسلة في غضون الساعات القليلة الماضية.

‎مدوار اتهمهم بتسريب الأخبار لوسائل الإعلام

‎كانت حجة رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار في الإقدام على إقالة عمال الإدارة، هي تسريب الأخبار لبعض وسائل الإعلام المقربة منهم، وهي الحجة التي كانت سببا في غضب رئيس جمعية الشلف السابق، والتي جعلته يفصل بعض العمال من مناصبهم.

‎يواصل إصراره على عدم تقسيم المهام للأعضاء

‎ما يؤكد صحة ما يدعيه أعضاء مكتب الرابطة وعمال الإدارة الذين اجتمعوا لإمضاء برقية تظلم إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، هو إصرار مدوار على عدم تقسيم المهام للأعضاء، خاصة على مستوى منصب الأمين العام بعد استقالة أورير من هذا المنصب، حيث لم يعين مدوار أي عضو لخلافة زميله المستقيل، وبقي مصرا على موقف الأحادية في تسيير شؤون الرابطة، كما كان عليه الحال منذ انتخابه على رأس هذه الهيئة.

‎علاقة مدوار بزطشي ليست على ما يرام..!

‎لا يختلف اثنان في التأكيد على أن علاقة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ورئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار ليست على ما يرام، أو على الأقل كما كان عليها الحال من قبل، خاصة بعد التصريح الذي أطلقه رئيس الرابطة عقب استفساره من قبل رجال الإعلام عن الأسباب التي جعلته يغيب عن أشغال المكتب الفدرالي وكان رد مدوار مفاجئا لما قالها بصريح العبارة: “أنا حر ولا أعمل عند أحد”، وهو التصريح الذي كان سبب حدوث الفجوة في علاقة الطرفين المسؤولين عن رياضة كرة القدم في الجزائر بمختلف منصبيهما.

‎رئيس الرابطة كان مطلوبا من رؤساء الأندية وظهر أخيرا بتصريحات

‎من جانبهم لم يجد رؤساء الأندية الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الرابطة من أجل استفساره والسعي معه لإيجاد حلول حول قضية الديون والاستقدامات الشتوية، خاصة وأن الميركاتو الشتوي الجاري لم يبق منه سوى 10 أيام فقط عن إغلاقه، ما جعل الرؤساء يسعون في كل الاتجاهات للبحث عن حلول تنقذ موسم أنديتهم، بعيدا عن مقابلة مدوار.

‎مدوار: “منحنا الإجازات للأندية التي سوت وضعيتها تجاه ديونها السابقة”

‎صرح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أن هيئته قد منحت إجازات اللاعبين الجدد للأندية التي دفعت الديون المترتبة عليها، وذلك على حسب الشروط التي كانت قد سنتها الرابطة من قبل على بعض الأندية المحرومة من الانتدابات بسبب ديونها العالقة اتجاه لاعبيها السابقين، حيث صرح مدوار في هذا الخصوص يقول: “لقد تلقينا مراسلة تخص الأندية التي قامت بتسديد ديونها، أو على الأقل أصبحت تحت الرقم الذي حددناه من قبل، وعليه فقد قمنا بمنح هذه الفرق إجازات لاعبيها الجدد الذين تعاقدت معهم خلال مرحلة الميركاتو الشتوي الحالي، حيث كنا قد منحنا الإجازات الخاصة لكل من أهلي برج بوعريريج، شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، وغيرها من الأندية التي قامت بتسديد ديونها وسوت وضعيتها”.

‎”مستعدون للعمل إلى غاية منتصف الليل لتسوية وضعية الأندية الأخرى”

‎ كما استرسل رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم خلال التصريحات التي أدلى بها على هامش افتتاح مراسيم الطبعة الأولى للحالات العامة الرياضية بقصر المعارض الصنوبر البحري قائلا: “هناك بعض الأندية الأخرى المتواجدة حاليا بمكتب الرابطة من أجل الإثبات على تسوية وضعيتها، وهو ما سيدفعنا من دون أدنى شك، للعمل على منحها إجازات لاعبيها الجدد، بعد التأكد طبعا من دفع رؤساء هذه الأندية للديون المترتبة عليهم، ولو كلفنا ذلك البقاء والسهر إلى غاية منتصف الليل”.

‎”إدارة السياربي استهلكت الوقت المحدد ومنحتنا الشيك بعد ثلاثة أيام عن انقضائه”

‎في رد لرئيس الرابطة عبد الكريم مدوار حول ادعاءات مسيري شباب بلوزداد بخصوص تسديد الديون العالقة قبل موعد انطلاق أول مباراة من عمر مرحلة الذهاب للموسم الجاري، وأيضا عن قضية النقاط الثلاث المخصومة من رصيد النادي العاصمي فقد أكد الناطق الرسمي لجمعية الشلف السابق يقول: “من قدموا من قبل لمكتب الرابطة ليلة الجمعة تحديدا، لم يتحدثوا إطلاقا عن قضية تسديد الديون، ولم يذكروا على ألسنتهم كلمة شيك، أنا جاهز لأواجه أي مسؤول يقول غير ما أصرح به الآن، خاصة وأني سمعت بأنهم يتحدثون عن رفضي لاستلام “الصك” الذي قدموه لي، صحيح أنهم جلبوا “شيك” لكن ذلك بعد انقضاء المهلة المحددة بثلاثة أيام وكان لديهم متسع من الوقت للقيام بهذه الخطوة لكنهم لم يفعلوا”.

‎محمد دحوي

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