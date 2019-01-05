‎أنصار شباب قسنطينة متذمرون من تصريحات الوزير حطاب :

‎لم يستسغ الشارع الرياضي القسنطيني التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الشباب والرياضة محمد حطاب والفاصلة في قضية طال التنافس فيها بين أنصار مولودية العاصمة وأنصار النادي الرياضي القسنطيني وهي قضية العمودية، حيث أكد الرجل الأول على رأس هرم كرة القدم في الجزائر بأن النادي العاصمي هو الذي يستحق لقب العميد، في حين أن أمور شباب قسنطينة غير واضحة، هذا التصريح تداوله كثيرا رواد التواصل الاجتماعي من أنصار “السياسي” الذين اعتبروا ما قام به الوزير بمثابة مجاملة للمولودية على حساب فريقهم وعراقة تاريخه.

‎عرامة: “إذا كان الوزير متأكدا من تصريحاته فليأتي لنا بالبراهين”



‎بعد الضغط الكبير الذي تعرض له الناطق الرسمي باسم شباب قسنطينة طارق عرامة، الذي حاصرته مجموعة كبيرة من الأنصار من أجل الرد على تصريحات الوزير حطاب، وإعادة الاعتبار لفريقهم، فقد أكد عرامة قائلا: “لقد تفاجأنا من فحوى هذه التصريحات، الجميع في الجزائر يدرك جيدا تاريخ نشأة الفريقين، وأن شباب قسنطينة هو العميد وليس مولودية العاصمة، على العموم إذا كان الوزير متأكدا بأن العمودية تعود إلى النادي العاصمي فما على المسؤولين سوى جلب البراهين وسنعترف نحن قبل غيرنا بهذا اللقب للشناوة”.

‎م.دحوي

مرتبط