‎صورة غلام مع الطباخ التركي تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي :

‎صنعت الصورة التي نشرها المدافع الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري ونادي نابولي الإيطالي، رفقة زميله في المدافع كوليبالي وكذا الطباخ التركي الحدث في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي سواء بالنسبة للأنصار الجزائريين وحتى بالنسبة لأنصار نادي الجنوب الإيطالي، وهي الصورة التي أطل فيها الدولي الجزائري رفقة صديقه المفضل المدافع المحوري كوليبالي، حيث ظهر فوزي غلام بـ”لوك” جديد أثار إعجاب عشاق هذا اللاعب الخلوق.

‎م.دحوي

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