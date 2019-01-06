الإمارات والبحرين يتعادلان في افتتاح نهائيات كأس أمم آسيا :

خيم التعادل أمس بِهدف لمثله في افتتاح نهائيات كأس أمم آسيا، بين منتخبَي الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وجت المواجهة بِالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضمن نفس يواجه منتخب تايلاندا نظيره الهندي مساء اليوم عِلما أن تايلاندا يشرف عليها مدرب الخضر السابق راييفاتس

المنتخب الفلسطيني يواجه سوريا اليوم

ضمن المجموعة الثانية يدخل المنتخب الفلسطيني غمار نهائيات كأس آسيا بمواجهته للمنتخب السوري، ويشرف المدرب الجزائري ولد علي نور الدين على حظوظ الفدائيين .

الجزائر حاضرة في كأس آسيا بالمدرب ولد علي

ستكون الجزائر حاضرة في كأس آسيا التي انطلقت نهار أمس بدولة الإمارات، حاضرة في هذه الدورة من خلال ممثلها المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، الذي يشرف على العارضة الفنية للمنتخب الفلسطيني الشقيق، حيث تمكن التقني الجزائري من قيادة الفدائيين لتأهل تاريخي إلى نهائيات كأس آسيا بعد مشوار ناجح ونتائج جيدة آخرها فرض التعادل على المنتخب الصيني بملعب بيكين الرهيب.

أول ظهور للفدائيين عشية اليوم أمام منتخب سوريا

سيكون أول ظهور للمنتخب الفلسطيني الذي يقود عارضته الفنية المدرب الجزائري ولد علي عشية اليوم ابتداء من الساعة الخامسة مساء، حيث سيواجه الفدائيون منتخب سوريا الجريح، في مباراة قوية بين المنتخبين، يذكر أن المنتخب الفلسطيني قد سقط ضمن مجموعة قوية تضم كل من سوريا، الأردن واستراليا.

الجماهير الجزائرية خلف فلسطين قلبا وقالبا

من دون أدنى شك، لن تتخلف الجماهير الجزائرية في الوقوف قليا وقالبا خلف الفدائيين والتطلع لتحقيقهم نتيجة إيجابية خلال أول ظهور للمنتخب الفلسطيني في هذه المنافسة، حيث من البديهي أن يشجع أبناء بلد الشهداء من ناصروهم من قبل حتى ضد منتخب بلدهم خلال المباراة الودية التي احتضنها ملعب 5 جويلية بالعاصمة ذات مرة.

م.دحوي

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