الرابطة الفرنسية ترشح عطال لجائزة أفضل مدافع أيمن في مرحلة الذهاب :

كشفت الرابطة الفرنسية لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لليغ 1 خلال مرحلة الذهاب وهي القائمة التي عرفت تنافس الدولي الجزائري ومدافع نادي نيس يوسف عطال على مكانة في الجهة اليمنى من الدفاع، حيث رشحت الرابطة إلى جانبه كل من كيني لالا وماتيو ديبوشي، سيلك وروبن أغويلار، للتذكير فالجزائري نال هذه الجائزة لكن جريدة محلية فرنسية أول أمس فقط.

الجماهير الجزائرية مطالبة بدعم عطال في التصويت

اختيار التشكيلة المثالية لليغ 1 لا يتم عن طريق خبراء ومتخصصين، بل تقوم الرابطة بفتح التصويت أمام الجماهير من كل بقاع العالم لاختيار لاعبها المفضل، وهنا سيكون ابن الجزائر بحاجة إلى دعم كبير من الجماهير الجزائرية المطالبة بالتصويت عليه، لأن الجائزة وحتى إن كانت معنوية، سيكون لها أثر إيجابي على مشاور اللاعب فيما تبقى من الموسم وحتى على مشواره الكروي.

سيغيب أمام تولوز في الكأس بداعي الإيقاف

أعلن مدرب نيس باتريك فييرا عن قائمة اللاعبين المعنية بالتنقل إلى تولوز لمواجهة صاحب الأرض والجمهور لحساب الدور الثاني والثلاثين من كأس فرنسا المقررة اليوم، وهي القائمة التي عرفت غياب المدافع الجزائري بداعي العقوبة وسيسعى المدرب إلى تعويضه بلاعب آخر، كما أن الغياب سيكون فرصة أمام عطال للتحضير بشكل جيد لاستئناف البطولة.

ب-ب

مرتبط