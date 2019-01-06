براهيمي يعاني من تقلص عضلي وبورتو يطمئن :

أكدت إدارة بورتو البرتغالي أن لاعبها الجزائري ياسين براهيمي خضع لفحوصات معمقة أكدت عدم تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الفخذ الأيمن وأنه يعاني فقط من تقلص عضلي لا يستدعي القلق على الإطلاق وأن علاجه لا يتعدى يوما أو يومين، وجاء بيان الإدارة التطميني عقب الإصابة التي تعرض لها ابن المنيعة في اللقاء الأخير أمام ديسبورتيفو أفيس يوم الخميس في البطولة والتي جعلته يترك أرضية الميدان قبل 13 دقيقة من نهاية المواجهة، وهو ما جعله لا يقدر على المشاركة في حصة الاستئناف التي خاضها الفريق.

مدرب بورتو يطمئن بخصوص حالة براهيمي و يجهزه لقمة سبورتينغ

رغم تأكيدات الموقع الرسمي للفريق على أن براهيمي لا يعاني من أية إصابة خطيرة، لكن هذا لم يمنع مدرب فريق سيرجيو كونسياسو من تجنب المغامرة وإشراك اللاعب في اللقاء القادم، حيث سيغيب براهيمي رسميا عن لقاء الجولة السادسة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز، والتي يستقبل فيها بورتو على ملعب الدراغاو نادي ناسيونال ماديرا، على أمل أن يكون جاهزا لقمة السبت القادم والتي سينتقل فيها بورتو لمواجهة نادي سبورتينغ لشبونة.

فينارباتشي يدخل في اتصالات رسمية لضمه

بعيدا عن موضوع إصابته، كشف موقع “غول” بنسخته التركية أن نادي فينارباتشي التركي دخل في اتصالات رسمية مع محيط اللاعب من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث ينوي المدير الرياضي للفريق أرسين يانال في إنهاء الصفقة خلال الأيام القادمة وضم اللاعب إلى الفريق الذي يعاني كثيرا هذا الموسم من شبح السقوط باحتلاله المركز الـ17 بنهاية مرحلة الذهاب، لكن إصرار الأتراك على ضمه قد يصطدم برغبة اللاعب الذي لا يريد الانتقال إلى دوري أضعف من الذي يلعب فيه بل خوض تجربة احترافية جديدة وفي مستوى عال.

قائمة الأندية الراغبة في ضمه تتسع

بدخول فينرباتشي خط التنافس لضم براهيمي، يكون بذلك قد زاد من اتساع الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، الذي رفض تجديد العقد الذي يربطه ببورتو، فبالإضافة إلى بيشكتاش التركي، يتواجد لاعب الخضر محل اهتمام إيفرتون وواست هام الإنجليزيين وكذلك لازيو والميلان من إيطاليا ونادي بنفيكا من البرتغال.

ب-بكوش

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