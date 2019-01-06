برشلونة يضع شرطين لانتقال مالكوم إلى الكالتشيو :

تلقى نادي برشلونة اتصالات إيطالية من أجل التعاقد مع لاعبه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مسؤولي لاتسيو تواصلوا مع إدارة برشلونة، للظفر بخدمات مالكوم على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو والمدير الرياضي إيغلي تار تواصلا مع إدارة برشلونة، لدراسة التعاقد مع مالكوم، حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو، ويسعى للقتال على حصد مركز مؤهل لدوري الأبطال.

وأشار التقرير، إلى أنه رغم رغبة لاتسيو في حسم الصفقة، لكن نادي برشلونة يُصر على أن مالكوم غير مطروح في السوق، ولا يوجد أي نية للتخلص منه هذا الشتاء، إلا إذا تلقى النادي عرضًا للبيع بشكل نهائي وبسعر مميز.

وارتبط اسم مالكوم مؤخرًا بالرحيل عن صفوف البلوغرانا، حيث تلقى عروضًا من الصين بجانب عرض من إيفرتون الإنجليزي، لكن رغبة اللاعب هي البقاء مع البارسا على الأقل حتى نهاية الموسم، حيث لم يحظ بفرصته كاملة حتى الآن في المشاركة بالمباريات.