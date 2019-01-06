بلماضي ينتظر رد مناجير عوّار لتحديد موعد الالتقاء :

أكدت مصادر مطلعة على ملف الفرانكو جزائري حسام عوار لاعب نادي ليون الفرنسي، أن الأخير ينتظره اجتماع حاسم مع الناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك من أجل تقرير مستقبله على المستوى الدولي، من خلال منح الموافقة النهائية للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، أو انتظار استدعاء مدرب الديكة ديده ديشان الذي كان قد صرح من قبل بأنه يعتبر عوّار لاعبا فرنسيا مادام أنه يتقمص ألوان المنتخب الفرنسي ويشارك بانتظام في لقاءات المنتخب الأولمبي حسب التصريحات الأخيرة لصاحب لقب بطل العالم.

الاجتماع حاسم هذه المرة..!

سيكون الاجتماع المرتقب بين الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار حاسما هذه المرة، خاصة وأن مدرب الخضر كان قد قطع شوطا كبيرا في قضية اللاعب وينتظر فقط الاجتماع به من أجل تجسيد رغبة “الفاف” في اختيار عوار للمنتخب الجزائري وطي هذا الملف بصفة نهائية.

مدان سيكون حاضرا في الجلسة

من جانبه سيكون مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان حاضرا في الاجتماع الذي سيعقده بلماضي باللاعب حسام عوار ووكيل أعماله، حيث سيتحدث مناجير الخضر عن الأمور الإدارية ومقترحات “الفاف” مقابل اختيار اللاعب تمثيل ألوان المنتخب الجزائري من خلال طرح التحفيزات المالية، التي سيستفيد منها لاعب نادي ليون الفرنسي وحتى مناجيره إذا ما تم اختيار الأول لألوان الخضر.

زطشي منح الضوء الأخضر لبلماضي

كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي قد منح الضوء الأخضر للمدرب جمال بلماضي، من أجل الحديث بكل حرية مع اللاعب مع منحه الضمانات التي يراها الناخب الوطني كافية لإقناع متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي، الذي كثر الحديث عنه مؤخرا خاصة لدى وسائل الإعلام الفرنسية.

مدرب الخضر لن يكتفي بالحديث عن الجانب الرياضي فقط

كما سبق وأن تطرقنا إليه سالفا، فإن الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري لن يكتفي بالحديث عن الجانب الرياضي فحسب، بل أنه سيتطرق حتى للحديث في الشأن المالي والتحفيزات التي تضعها “الفاف” للاعبين مزدوجي الجنسية، كما كان عليه الحال مع المغتربين السابقين الذين دافعوا عن ألوان الخضر، الأمر الذي قد يدفع بلاعب نادي ليون لاختيار تقمص ألوان المنتخب الجزائري.

عوار لا يريد التقاء بلماضي في هذه الفترة بالذات

من جانبه لا يزال الفرانكو جزائري حسام عوّار مترددا في اختيار البلد الذي سيمثله مستقبلا، وهو ما جعله يتهرب في كل مرة للإجابة عن أسئلة الصحفيين حول هذا الجانب، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان التي أكد فيها بأن عوار لاعب يملك إمكانات كبيرة وهو ضمن مخططاته المستقبلية، الأمر الذي جعل متوسط ميدان نادي ليون يتهرب في كل مرة رفقة مناجيره من تحديد موعد الاجتماع مع بلماضي.

م.دحوي