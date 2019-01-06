ران يواصل البحث عن منافس لبن سبعيني :

لا يزال نادي ران الفرنسي في رحلة البحث عن مدافع أيسر لتدعيم التشكيلة التي لا تملك إلا المدافع الجزائري رامي بن سبعيني في هذا المنصب، وهو الذي شارك طيلة مرحلة الذهاب وغاب عن لقاء واحد بداعي الإيقاف، فلاعب الخضر الذي رفض من قبل اللعب في هذا المنصب بما أنه مدافع محوري اضطر للمشاركة فيه وهو الآن يضغط للعودة إلى المنصب الذي تكون فيه، ما جعل إدارة ران تبحث عن منافس له في هذه الجهة، كما أن الأخبار التي تنقلها وسائل الإعلام عن اهتمام نوادي كبيرة بخدمات ابن قسنطينة تحتم عليها أخذ احتياطاتها من الآن حول إمكانية طلبه الرحيل نحو وجهة جديدة.

ب-ب

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