صفقة رائعة بكل المقاييس لريال مدريد ولكن..

أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى اهتمام جِدّي من طرف إدارة ريال مدريد للتعاقد مع أحد مواهب الدوري البرتغالي لتدعيم خط دفاع الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ووفق ما نشرته صُحفُ عِدة على رأسها “ماركا” في نسختها الإلكترونية اليوم الأحد، فإن ريال مدريد يتابع عن كثب قلب دفاع فريق بورتو البرتغالي، إيدير ميليتاو، المُلقّب في الصحافة المحلية بـ “بيبي الجديد” لتشابه خصائص اللعب بينهما

تقرير الصحيفة أكّد على صعوبة الصفقة خلال الشتاء الجاري رُغم جدّية الفريق في إتمامها، حيث يمثل ميليتاو أحد الأركان الأساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو، والذي سجّل له هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم.



ميليتاو (20 عامًا) لديه القدرة على شغل مركز الظهير الأيمن إضافة إلى مركزه الرئيسي وهو قلب الدفاع، خاض مع بورتو 15 مباراة بالدوري المحلي فضلًا عن 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا وإجمالًا بكل المسابقات خاض 21 مباراة هذا الموسم بمجموع دقائق بلغ (1890) وهو الرقم الذي يُبيّن مدى أهميته للفريق.

اللاعب البرازيلي والذي خاض أول مباراة دولية في سبتمبر الفائت بدعوة من المدرب تيتي، سيكون على أجندة ريال مدريد الشتوية بالفعل، لكن العائق يظل دائمًا المطالبات المادية المرتفعة من قبل الإدارة البرتغالية التي وضعت مبلغ 50 مليون كشرط لإطلاق سراحه.

عقد ميليتاو يمتد مع بورتو حتّى صيف 2023 وهو ما سيجعل الأمر برمته في يد إدارة ناديه بالفعل، لكن رغبة اللاعب ومبلغ كبير قد يُنهيان الصفقة بشكل أولي، والباقي قد يتكفل به مدى حاجة ريال مدريد لملأ مركز قلب الدفاع، فهناك راموس وفاران واللذان يمثلان شراكة ناجحة، وعلى الأغلب فإن مليلتاو سيكون بديلًا.

لذا فإن ريال مدريد لن يراهن بمبلغ كبير من أجل الإتيان بلاعب بديل، بيد أن دخول مانشستر يونايتد وبرشلونة في الصفقة قد يُلهب المنافسة ويجعل الإدارة تفكر في انتدابه بأي ثمن، في الوقت ذاته سيكون إيدير مثاليًا لمشروع الرئيس فلورينتو بيريز الشبابي والذي ارتكز في المقام الأول على البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو وقد يتبعهما مواطنيهما لتكوين مجموعة برازيلية واعدة بالنادي.

بورتو كان قد تعاقد مع ميليتاو (186 سم) طليعة الموسم الجاري من الفريق المحلي ساوباولو في صفقة بخسة للغاية بلغت 4 ملايين يورو، وما لبث أن سطع نجمه سريعًا وأصبح مطلوبًا من كبرى الأندية في موسمه الأول بالدوري البرتغالي الذي يعتبر سوقًا للتبضع للأندية الإسبانية بالأخص لتشابه العادات وأساليب اللعب واللغة بين إسبانيا ولاعبي أمريكا الجنوبية الذين يلجأون للبرتغال كمحطة للظهور والانتقال لمستويات أعلى.